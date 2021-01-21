В Мордовии по автодороге шел пешеход из Беларуси

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

Морозным январским днем 20 января 2021 года на 6 километре автомобильной дороги «Саранск-Берсеневка-Пензятка» шел пешеход. Как оказалось, передвигаясь автостопом, гражданин республики Беларусь знакомился с достопримечательностями регионов России.

Заблудившись на дороге, мужчина пытался найти остановку общественного транспорта. Инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» помогли замерзшему гостю, попросив одного из водителей, следовавшего в нужном путнику направлении, подвезти парня.

Сотрудники Госавтоинспекции посоветовали пешеходу быть осторожнее на дорогах и подарили световозвращающие элементы, которые сделают его заметным. Мужчина поблагодарил за оказанную помощь, за чуткость и отзывчивость.