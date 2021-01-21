В Пензенской области женщина 23 лет обвиняется в убийстве супруга

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

И ничего тут не добавишь, кроме классического «Когда я пьян, а пьян всегда я» в одной из версий песни - дуэта Макаревич - БГ.

На Старый Новый год, вечером 14 января 2021 года, в одном из сел Бековского района мужчина праздновал. Сначала дома, потом на улице с друзьями.

Около 21 часа жена вышла встречать мужа, а по дороге между ними началась ссора. Мужчина несколько раз ударил супругу. Их попыталась разнять гостившая в доме девушка. А разгневанная жена ножом со стола ударила мужа в живот. Потом вызвала «скорую», однако медработники помочь мужчине уже не смогли.

По факту убийства Белинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. Следователям женщина пояснила, что конфликты в их семье не редкость, когда муж в состоянии алкогольного опьянения.

По решению суда жительница Бековского района 1997 года рождения помещена под домашний арест. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.