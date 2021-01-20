Главный инфекционист Пензенской области Джамиля Курмаева сделала прививку от коронавируса

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

По состоянию на 19 января на вакцинацию в Пензенской области записались уже 1824 человека. Накануне прививку сделала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева.

- Врачам нужно всегда оставаться в строю, - отметила специалист. – Именно прививка поможет снизить риск заболевания и спасти нас и наших близких.

Напомним вам, что записаться на вакцинацию можно через портал пенза-доктор.рф, а также по номеру 122 и телефонам регистратур поликлиник.