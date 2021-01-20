В Пензенскую область поступят еще более 48 тысяч доз вакцины от коронавируса

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

На сегодня в области 72 пациента находятся в реанимации, 43 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В 18 медицинских организациях развернуто 2 492 инфекционные койки.

С понедельника в регионе стартовала массовая вакцинация. На данный момент сделать прививку можно в 21 учреждении. В ближайшее время количество пунктов вакцинации будет увеличено.

По информации Минздрава России в ближайшие месяцы наш регион получит более 48 тысяч доз вакцины.

Стороны также обсудили строительство в Пензенской области бактериологической лаборатории, которое позволит сократить сроки выдачи результатов анализов и повысить их точность. Учреждение будет возведено за счет регионального бюджета, однако глава Минздрава РФ пообещал помочь закупить необходимое оборудование.