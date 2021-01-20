Трое жителей Пензенской области обвиняются в похищении младенца

25 декабря две жительницы Пензенской области проникли в квартиру женщины из подмосковного Подольска под предлогом оказания медицинской помощи ее месячному сыну. Схватив младенца, гражданки скрылись на автомобиле, за рулем которого находится третий соучастник похищения, также житель Пензенской области.

Ребенок и трое подозреваемых были задержаны в соседнем регионе. 18 января соучастники были доставлены в следственный отдел г. Подольска для задержания и проведения следственных действий.

Мальчик до сих пор находится в больнице, но его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

Расследование продолжается.