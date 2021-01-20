Поклон от журналистов «Комсомолки»

Фото Владимира Елшанского

Больше он запомнился, как ас в сложнейшей профессии ответственного секретаря газеты, по сути, начальника штаба пензенского «Молодого ленинца», где мы и познакомились с Федоровичем.

Простым смертным сегодня ничего не скажут понятия строкомер, квадраты и пункты при подготовке к печати иллюстраций газеты, определении размера газетных колонок 2,12 или 4.24.

Погружение в эту хитрую науку, с филигранной точностью при подготовке будущего номера, видением графического образа и реально газеты завтрашнего дня, не проходило бесследно для самого пришедшего в профессию человека.

Так было и с Анатолием Федоровичем Муреевым. Всегда подтянут. Костюм, галстук. Но молодые журналисты при встрече с ним не переходили на строевой шаг, потому как знали, что за этой подобающей должности строгостью - интеллигентный, доброжелательный и очень открытый человек.

До прихода в «Молодой ленинец» Олега Котляра Толя поработал ответственным секретарем в газете «Молодой дальневосточник» из Хабаровска.

В Москве довелось поработать со многими выходцами из этой молодежки - Игорем Коцем, ныне главным редактором журнала «Родина», Александром Куприяновым, главным редактором «Вечерней Москвы», Юрием Лепским, первым замом главного редактора «Российской газеты». От всех них Игорь попросил передать тебе поклон, Толя. Поклон, соболезнования близким и от нашего «Молодого», от журналистов «Комсомольской правды».

Светлая память.