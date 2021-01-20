Парней, распространявших фальшивки в Саратове, сняли с поезда в Пензе

В декабре сотрудники СОБР «АГАТ» Управления Росгвардии по Пензенской области, а также представители линейного отдела МВД России на транспорте и подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области задержали на вокзале «Пенза-1» подозреваемых в сбыте фальшивых купюр. Парней 20 и 22 лет сняли прямо с поезда сразу после его прибытия.

Установлено, что пензенцы заказали подделки в интернете. Забрав заказ из тайника, они расплатились банкнотами в нескольких саратовских аптеках.

Расследование продолжается.