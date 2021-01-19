По решению Президента Российской Федерации, с 1 сентября прошлого года все педагогические работники, осуществляющие классное руководство в школах, получают ежемесячное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. В Пензенской области выплаты получил 6501 классный руководитель.Напомним, что в ходе областного педагогического форума, состоявшегося в августе, губернатор Иван Белозерцев принял решение о поощрении и педагогов колледжей, осуществляющих функции классного руководителя на первом и втором курсах. Теперь выплаты получают также 345 преподавателей.