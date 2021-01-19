Можно себе представить шок 70-летней пенсионерки, когда назвавшийся ее внуком взволнованно рассказывал, как сбил на машине женщину, которую доставили в больницу. А для урегулирования проблемы надо перевести 45 тысяч рублей.Голос звонившего был похож на голос внука, и, испугавшись за родственника, женщина отдала деньги подъехавшему к дому таксисту.По факту мошенничества следственным отделом полиции Спасского района возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.