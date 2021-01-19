Победители региональных этапов с 25 января по 2 февраля примут участие в финальных испытаниях на Всероссийском конкурсе «Учитель года России», который стартует 25 января в Волгограде. Пензенскую область на конкурсе представит учитель иностранного языка школы № 36 г. Пензы Дарья Басова.По результатам двух этапов жюри определит пятерку призёров.На импровизированной пресс-конференции 2 февраля, в 78-ю годовщину победы в Сталинградской битве, призёры ответят на вопросы прессы, педагогов, школьников и студентов педагогических вузов. Здесь и определится победитель.Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится Минпросвещения России.