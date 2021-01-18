Несмотря на сложные экономические условия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, компания смогла адаптироваться под новые реалии, и не только обеспечить стабильность работы предприятия, но и показать рост объемов производства.За прошедший год было произведено на 13,8% больше станков различных моделей и модификаций, чем в 2019 году. И это несмотря на объективные трудности.Более того, благодаря грамотному подходу к организации производственного процесса удалось обеспечить устойчивую работу всех подразделений предприятия и сохранить трудовой коллектив.