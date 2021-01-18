Свои товары на продажу по доступным ценам выставят фермерские хозяйства, сельхозкооперативы и предприятия региона. Первая ярмарка состоится уже 23 января. В ней примут участие аграрии Кузнецкого, Неверкинского, Тамалинского, Нижнеломовского и Бессоновского районов.Жители города смогут купить мясо свинины, говядины, баранины, мясные полуфабрикаты, мясо птицы, колбасные изделия, яйцо, муку пшеничную, молочную продукцию, хлеб, булочные и кондитерские изделия, сахар-песок, масло сливочное и растительное, рыбу свежую и копченую, мед, грибы-вешенки, яблоки, картофель, овощи и другую продукцию.Время работы ярмарки – с 8:00 до 15:00.