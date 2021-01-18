Днем 26 января 2018 г. в спортивном зале МДОУ «Детский сад № 103» Саранска 4-летний ребенок прыгал на батуте. Без надлежащей страховки взрослых, при отсутствии рядом с батутом ударопоглощающего покрытия. В результате падения на пол малолетний ребенок получил закрытый перелом правой плечевой кости.Пролетарский районный суд г. Саранска согласился с доводами государственного обвинителя прокуратуры республики о виновности воспитателя дошкольного образовательного учреждения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 2 года.Приговор в законную силу не вступил.