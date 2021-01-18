Трагедия произошла утром 16 января 2019 года. Машинист бульдозера выравнивал мусор на полигоне твердых бытовых отходов на улице Осенней в Пензе и по неосторожности совершил наезд на мужчину 1964 года рождения. Потерпевший скончался на месте происшествия.Собранные следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора машинисту бульдозера за причинение смерти по неосторожности. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.Приговор не вступил в законную силу.