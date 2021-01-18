После доклада главы администрации города Андрея Лузгина, о задействованных сегодня на уборке 69 единицах специализированной техники, Иван Белозерцев поставил задачу повышения темпа работ.«Необходимо как минимум сто машин. Они должны работать активно».В ходе совещания была отмечена также необходимость обеспечения сохранности покрытия пешеходных зон. На участках с тротуарной плиткой должны работать дворники и лёгкая техника.Глава региона подчеркнул важность расчистки в городе внутриквартальных территорий, контроля работы управляющих организаций.