Иконы бы писать с наших людей - милые они и бесконечно доверчивые.Всё произошло днем около торгового центра в Кузнецке. К пенсионерке подошла неизвестная и сказала, что на нее наведена порча, а она может ее снять. Ее словам пожилая женщина поверила безоглядно. И про порчу, и про то, что из дома надо принести все денежные средства и золотые изделия.Испуганная женщина так и сделала – передала лже-экстрасенсу принесенный из дома пакет с 400 тысячами рублей и золотыми серьгами. И та стала проводить обряд по снятию порчи. Подробности о том, что проездом из Сызрани в Москву она решила подзаработать, конечно, опустила.Видно погрузившись в таинство ритуала, пенсионерка не заметила, как, забрав из пакета деньги и серьги, «спасительница» положила туда упаковку влажных салфеток. А потом с наказом не открывать пакет девять дней вернула его владелице. По истечению указанного срока пенсионерка не обнаружила в пакете ни серьги, ни деньги.По данному факту следственным отделом полиции Кузнецка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Личность подозреваемой была установлена. Ей оказалась жительница Воронежа 1974 года рождения.Женщина признала свою вину и в содеянном раскаялась. Похищенные деньги она потратила на личные нужды, а золотые серьги продала на одном из рынков Москвы. Причиненный пенсионерке ущерб подозреваемая полностью возместила.Ей грозит до 6 лет лишения свободы.