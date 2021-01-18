Ночью в пензенскую полицию позвонила обеспокоенная горожанка, которая сообщила, что в подъезде ее дома на улице Аустрина происходит драка. На место сразу же был направлен экипаж Росгвардии.Правоохранители задержали зачинщика драки – 28-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. Второй участник конфликта, проживающий в одной из квартир, рассказал, что задержанный зашел в их подъезд и начал кричать, стучаться в двери и бить окна. В ответ на сделанное ему замечание полез в драку, нанеся оппоненту несколько ударов по голове и откусив часть уха.Пострадавший с травмами был госпитализирован. Дебошира для дальнейших разбирательств передали в руки полиции.