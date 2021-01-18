Это потом судмедэкспертиза установит, что он не мог осознавать то, что делал. Но стоявшему около своей машины 49-летнему мужчине от этого ничуть не легче. Удар ножом пришелся ему в район головы. Очередная попытка нападавшего не удалась, после чего он скрылся, но в кратчайшие сроки был задержан.Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя поселка Явас, уличенного в покушении на убийство, завершено. Следует отметить, что ему же в 2020 году по решению суда было назначено принудительное лечение за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.