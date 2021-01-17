В ночь на 6 ноября 2020 года в коридоре предприятия произошел конфликт, в ходе которого парень стукнул кулаком мужчину по лицу. Ударившись о стену, он упал на кафельный пол. Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть. Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, причиной стала черепно-мозговая травма.Зубово-Полянский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Мордовия завершил расследование уголовного дела по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть.С утверждённым прокурором обвинительным заключением дело направлено в суд.