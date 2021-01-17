На совещании, посвященном организации праздника, глава администрации го Саранск Петр Тултаев призвал горожан, имеющих хронические заболевания, а также переболевших коронавирусной инфекцией, не рисковать своим здоровьем и отказаться от Крещенских купаний.В этом году в Саранске будет девять организованных мест для купания:на пруду по ул. Гончарова;на пруду в Детском парке по улице Грузинской;на Лесном озере;на водоеме в Зеленой роще;на водоеме в районе кафе «Огни Саранска»;на пруду в районе Иоанна Богословского мужского монастыря (с. Макаровка, ул. Нагорная, 35);на святом источнике, освященном во имя иконы Казанской Божьей Матери (с. Куликовка, ул. Чапаева, 23);на святом источнике Апостолов Петра и Павла (д. Полянки, ул. Юбилейная);на водоеме в п. Добровольный по ул. Дачной.Около всех девяти купелей вам предложат горячий чай, будут установлены кабины для переодевания, лавочки, оборудовано наружное освещение. Будут дежурить представители МЧС, правоохранительных органов, медицинские бригады.Принято решение не организовывать купели: на водоеме стадиона «Старт» и в районе храма Иоанна Кронштадтского (на ул. Солнечной).