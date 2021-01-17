«Нам подарили две машины, привезли их сегодня днем, - рассказал врио директора МУП «Спецбюро» Александр Царев. - Это серьезное подспорье в работе. У нас территория большая. Есть много узких дорожек, где обычная техника не пройдет.Самоходные роторные снегоуборщики получили также детский сада № 88, общеобразовательная школа № 27.Как рассказала ее директор Елена Марина, получение техники стало абсолютно неожиданным, но очень приятным сюрпризом. Она поблагодарила правительство региона и губернатора Пензенской области за такой подарок. На территории учебного заведения удалось расчистить большую площадку, на которой могут гулять и играть дети, и лучше разделить потоки приходящих в школу и уходящих домой.Примерно 15% учащихся в школе - дети с ограниченными возможностями здоровья.