Иван Митрофанович родился в 1926 году в селе Поново Воронежской области. Он был призван в армию в 1944 году, служил в войсках ПВО на Северо-западном фронте. Был награжден Орденом Отечественной Войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией». После войны служил на Севере и в Прибалтике. В 1992 году вышел на пенсию в звании майора.Надежда Москвитина пожелала юбиляру крепкого здоровья, благополучия и заботы близких людей, а также вручила памятный подарок и открытку от имени Президента Владимира Путина.