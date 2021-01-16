Полиция Саранска продолжает розыск Сергея Александровича Голубкова, 1973 года рождения. 22 апреля 2015 года он ушел из дома, и с тех пор о его местоположении информации нет.Приметы: на вид 45-47 лет, рост 160-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темные короткие. Был одет: вязаная шапочка черного цвета, куртка черного цвета, джинсы синего цвета, рубашка, туфли черного цвета.Сергей является инвалидом II группы и может представляться другим именем.Информацию, которая может помочь поискам, можно сообщить по телефонам: 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 102.