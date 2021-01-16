Как рассказал сам мэр, день рождения (а сегодня Андрею Вячеславовичу исполнилось 40 лет) у него начался с работы лопатой:- Пришлось очистить личный транспорт. После этого я решил идти на работу пешком.Напомним вам, что ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал всех жителей региона отказаться от личного транспорта, пока дороги не будут приведены в порядок.По словам Андрея Лузгина, утром городские тротуары были завалены снегом, однако ситуация в городе постепенно улучшается:- По факту у нас в один день выпала месячная норма осадков. В Пензе таких снегопадов не было давно. В первую очередь мы убираем магистральные дороги и подъезды к социально-значимым объектам – больницам и т.д. Все городские службы работают круглосуточно.