В ночь с 14 на 15 января сотрудники ичалковского отдела Госавтоинспекции патрулировали трассу Саранск-Ромоданово-Большое Игнатово. На 52 километре они заметили грузовой автомобиль МАН с горящей «аварийкой».Водитель фуры, житель Воронежа, пояснил, что, по всей видимости, у него замерзло топливо, и машина заглохла. От помощи мужчина отказался, сказав, что попробует продуть топливную систему и самостоятельно уехать утром. На всякий случай инспекторы ДПС оставили водителю номер дежурной части.Утром, заступив на дежурство, лейтенанты Андрей Сульдин и Азат Алукаев в первую очередь решили проверить, справился ли дальнобойщик с проблемой, и отправились на место. Водитель был все еще там, так и не сумев завестись. К тому времени у фуры сел аккумулятор. Сотрудники полиции попросили помощи у местных водителей грузовой техники, но попытки «прикурить» не увенчались успехом.Инспекторы приняли решение снять аккумулятор и отвезти его на подзарядку в ближайшее сельхозпредприятие, а по пути закупить в ближайшем специализированном магазине запчасти и жидкость для запуска дизельного двигателя.После устранения неисправностей, большегруз завелся. Водитель, поблагодарив инспекторов, продолжил путь.