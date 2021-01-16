В Ленинском районе Пензы, в Кузнецке и Неверкинском районе предложено перенести детские площадки из охранных зон линий электропередач, тепловых и газовых сетей.Прокурорами Октябрьского района и ЗАТО г. Заречный выявлены нарушения закона в работе управляющих организаций, которые не обеспечивали должной охраны жизни и здоровья детей при эксплуатации игровых площадок.Было выявлено также, что часть детских площадок не имеют владельцев. Прокурорами проведена работа по признанию оборудования игровых зон бесхозяйными, с целью их включение в муниципальный реестр и надлежащего технического обслуживания.По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, после принятия свыше 90 актов реагирования произведены работы по восстановлению ударопоглощающего покрытия зон приземления, креплений, окраске оборудования, ликвидации коррозии на металлических конструкциях, а также устранены иные неисправности.