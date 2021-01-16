Губернатор Иван Белозерцев обсудил ход работ с заместителем генерального директора ФКП «Росгосцирк» Александром Погребным и генеральным директором ООО «Стройресурс» Станиславом Маслаковым.На данный момент готовность объекта составляет 72,7%. Все работы идут по графику. Сдать цирк планируется в четвертом квартале этого года.Губернатор Пензенской области выразил слова благодарности в адрес Министра культуры РФ и руководителей Росгосцирка за поддержку, благодаря которой окончание строительства стало возможным.Участники выездного совещания также обсудили и вопросы благоустройства близлежащих территорий. Представители администрации города доложили губернатору о результатах переговоров с жильцами рядом расположенных домов на предмет расселения. Помимо этого, были озвучены предложения по организации парковки и обустройстве зеленых зон при будущем учреждении.