После Рязани и Калуги жительница Рязани 1983 года рождения в третий раз приехала 11 января в Пензу, где и была задержана сотрудниками УМВД России по Пензенской области при очередной попытке сбыта наркотического средства.Полицейские изъяли у нее около 30 свертков с наркотическим средством «героин», что подтвердила экспертиза. Анализ переписки ее с куратором показал, что женщина сделала в Пензе около 8 закладок.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.