7 декабря 2020 года в поселке Явас Зубово-Полянского района, из-за аварии на магистральном трубопроводе теплотрассы, до 13 декабря без тепла в домах остались 28 социально-значимых объектов, в том числе детский сад, два исправительных учреждения, а также 25 многоквартирных жилых домов.Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).Следствием будут установлены причины и условия, приведшие к коммунальной аварии. Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации муниципального района и коммунальной организации.