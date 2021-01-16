Увы, новогодние и рождественские праздники заканчиваются. Напоминает нам об этом и ЗАО «Пензенская горэлектросеть». С18 по 22 января 2021 года сотрудники компании планируют проведение в Пензе ремонта электросетевых объектов.На время погаснет свет в жилых домах, технических помещениях, на станциях мобильной связи и даже в некоторых светофорах.Не будет сделано исключение и для УМВД РФ в г. Пензе и даже для роддома на проспекте Победы. Есть надежда, что на всех важных объектах предусмотрены резервные источники электроснабжения. А, значит, надумавшим родиться в удивительный день 21.01.21 мальчикам и девочкам, во время запланированного отключения электричества в роддоме с 9 до 12 часов ничто не помешает увидеть свет.В основном отключение электроснабжения будет на несколько часов, в отдельных случаях до 6-7 часов.Администрации Пензы опубликовала график проведения ремонта электросетевых объектов.