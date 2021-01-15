По информации управления ЗАГС по Пензенской области, большинство новых родителей – люди в возрасте от 25 до 35 лет. В 39% семей родились первенцы, у 40% мам это были вторые роды, еще 14% детей – третьи в своих семьях.Самыми популярными именами для малышей в нашем регионе уже несколько лет являются Артем и Виктория. Также часто новорожденных называли Максимами, Матвеями, Александрами, Михаилами, Полинами, Анастасиями, Софиями и Аннами.Из редких и необычных имен названы следующие: для мальчиков - Василий, Радмир, Роберт, Эдуард, Юсуф; для девочек - Адель, Диляра, Раиса, Крестина, Святослава.