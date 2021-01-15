Для контроля над ходом вакцинации при региональном оперативном штабе будет создана специальная рабочая группа, которую возглавит заместитель председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев. Он отметил, что к старту массовой прививочной кампании наш регион готов полностью:- Мы приступили в вакцинации в декабре прошлого года, начав делать прививки сотрудникам медицинских учреждений. С 11 января на портале «Пензадоктор» работает дистанционная запись на процедуру. До конца недели в области откроется еще 21 пункт, где можно будет сделать прививку.Как отметил министр здравоохранения региона Александр Никишин, пока каких-либо жалоб у тех, кто уже сделал прививку, зарегистрировано не было.- Я сам сделал прививку. Могу сказать, что абсолютно никаких изменений в организме не произошло, антитела сформировались, как и должно быть, - отметил министр.Иван Белозерцев поручил сохранять темпы проведения вакцинации.