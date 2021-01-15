Возгорание на улице Нижней в селе Ачасьево Наровчатского района произошло около 2 часов 14 января 2021 года. Один из соседей вывел хозяйку дома на улицу. Вернувшись с подручными средствами для тушения огня, женщину не нашёл. Позже ее тело обнаружили в жилой комнате. Скорее всего, она вернулась за документами и иными вещами.По факту смерти престарелой женщины 1936 года рождения при пожаре Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области организована проверка. При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели пожилой женщины и произошедшего пожара.