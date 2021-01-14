Такое совпадение намерений всегда вызывает самые добрые слова и благодарность пензенцев. По решению руководства региона и, разумеется, добровольно к благоустройству города в условиях непрекращающегося снегопада в четверг, 14 января 2021 года, присоединились государственные и муниципальные служащие.Теперь мамы без труда могут подойти к пунктам выдачи детского питания и детским садам. Расчищены дорожки у многих школ, остановок общественного транспорта, поликлиники на улице Калинина, у областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи на улице Красной.Хорошая идея, отличная работа и слова искренней признательности 87 сотрудникам правительства Пензенской области и 128 специалистам органов местного самоуправления Пензы - администрации, городской Думы, ряда управлений и ведомств.