Как отмечает главный внештатный специалист по терапии и общеврачебному делу Министерства здравоохранения Пензенской области Елена Власова, вакцинация против коронавируса проводится в два этапа. Сначала человеку вводят внутримышечно первый компонент, спустя 21 день – второй.На сегодня оба этапа вакцинации прошли 334 жителя области. Первый компонент получили 885 человек.Сделать прививку может каждый, у кого нет противопоказаний. Переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев не прививаются.Напомним вам, что записаться на вакцинацию можно через региональный портал пенза-доктор.рф.