В адрес руководства Госавтоинспекции Пензенской области пришло письмо от местной жительницы. Женщина выразила слова благодарности инспектору дорожно-патрульной службы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе лейтенанту полиции Александру Пяткову. Об этом сообщается в сообществе «Сова Пенза Авто» в социальной сети «Вконтакте».26 декабря 12-летний сын женщины ехал из школы в поселок ЗИФ на такси. Машину ребенку женщина вызвала сама, поскольку в тот день был сильный снегопад и по всему городу были серьезные пробки.Довезя мальчика до трассы М-5 «Урал», водитель такси заявил, что дальше за ту же стоимость не поедет и потребовал доплатить ему. У ребенка денег при себе не оказалось, поэтому мужчина высадил его из машины и уехал.Подросток решил идти пешком. Во время пути он обнаружил, что потерял телефон. К счастью, неподалеку мальчик увидел экипаж ДПС и обратился к сотрудникам полиции, попросив помощи. Инспекторы сразу же усадили мальчика в машину и связались с его родителями.Александр Пятков предположил, что мальчик мог выронить телефон, пока шел пешком, и отправился его искать. И удача улыбнулась инспектору: смартфон был найден в снегу и возвращен владельцу. Спустя некоторое время за мальчиком приехала его мама, которая поблагодарила сотрудников ГИБДД за отзывчивость, неравнодушие и оказанную помощь в такой ситуации.