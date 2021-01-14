В Саранске в ночь с 14 на 15 января на тепломагистрали по проспекту Российской Армии возникла необходимость устранения локального дефекта. Для минимизации неудобств жителей, весь комплекс подготовительных мероприятий будет проведен сегодня в дневное время.Непосредственно ремонтные работы на тепловой сети в районе МКД №10 по проспекту Российской Армии начнутся с 20:00 14 января. По информации ПАО «Т Плюс», с этого момента и до завершения работ, который планируется до 6 часов 15 января, теплоноситель в МКД будет поступать со сниженными параметрами, циркуляция в домах прекращена не будет.После завершения ремонта начнется заполнение тепломагистрали в штатном режиме.