Журналистами региональных СМИ не раз озвучивался вопрос, почему Иван Белозерцев не сдавал плазму с антителами после того, как переболел коронавирусом. Напомним вам, что переливание такой плазмы еще не выздоровевшим пациентам благотворно сказывается на их самочувствии и позволяет быстрее поправиться.- Антитела после болезни у Ивана Александровича действительно сформировались, - отметила Дина Черемушкина. – Подтверждающий анализ он сделал два дня назад. Но при отборе доноров антиковидной плазмы учитывают ряд особенностей. В частности, донору должно быть от 18 до 55 лет, его масса тела должна превышать 50 килограммов.Также во внимание берется и дата донации (не ранее, чем через 14 дней после исчезновения симптомов, при наличии двух отрицательных мазков, взятых с интервалов в 24 часа), и отсутствие у потенциального донора поражения легочной ткани. Решение о том, может ли человек сдавать антиковидную плазму, принимают врачи.- Это касается абсолютно всех. Кандидатура губернатора, к его большому сожалению (так как он хотел стать донором), была отклонена врачами по объективным параметрам. Меня тоже не взяли в доноры, - подчеркнула пресс-секретарь губернатора.