К работам на магистральных и внутриквартальных дорогах и пешеходных тротуарах приступили пять муниципальных предприятий. Задействовано 136 единиц уборочной техники и 230 дорожных рабочих. Управляющие компании к уборке снега на придомовых территориях привлекли 56 единиц техники и 1122 дворника.Коммунальные службы Саранска обращаются к водителям с просьбой, по возможности, воздержаться сегодня от использования личного автотранспорта. Для более качественной расчистки проезжей части пропускать колонны коммунальной техники.