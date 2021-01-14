Сейчас, когда трагедия уже случилась, мужчина даже не может вспомнить причину конфликта, возникшего у него с сожительницей, с кем в ночь на 1 января 2021 года у себя дома в одном из сёл Башмаковского района встречал Новый год.После ссоры в ходе застолья, когда женщина ушла в спальную комнату и прилегла на кровать, мужчина, разозлившись, сначала попытался сдавить ей шею руками, а затем нанес удар ножом в спину. От массивной кровопотери она скончалась на месте происшествия.Сотрудников полиции поутру вызвал родственник хозяина дома.По факту убийства Каменский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пензенской области возбудил уголовное дело. Жителю Башмаковского района 1971 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, он заключен под стражу.Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства. Назначен ряд судебных экспертиз.