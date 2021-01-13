Мероприятие началось с грустной ноты – в прошлом году скончались несколько республиканских журналистов, а накануне не стало редактора журнала «Чилисема», председателя правления Союза писателей Мордовии Николая Ишуткина. Их память почтили минутой молчания.После этого Артем Здунов поблагодарил всех присутствующих за совместную работу, напомнив, что СМИ помогают власти выявлять проблемы в регионе и оперативно решать их. Врио Главы Мордовии предложил журналистам встречаться на регулярной основе и обмениваться информацией, обсуждать актуальные и злободневные для республики темы.После этого состоялось награждение работников СМИ.