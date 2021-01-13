Александр Михайлович Панфилов родился 8 января 1926 года в селе Астрадамовка Ульяновской области. В Советскую Армию был призван в 1943 году, в 17 лет. Службу проходил во 2-м Ульяновском дважды Краснознаменном танковом училище им. М.И. Калинина.После окончания учебы был направлен на Дальний Восток, где активно участвовал в военных действиях против Японии. После войны продолжил карьеру военного, оставив службу в звании полковника.Иван Белозерцев поблагодарил юбиляра за вклад в Победу и поздравил его с днем рождения, пожелав здоровья и долгих лет жизни.- Честь имею, - поблагодарил по-военному главу региона ветеран. – Главное, чтобы о подвиге нашего народа помнили внуки и правнуки.