Как тут не вспомнить слова начальника опербригады отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Глеба Жеглова о том, где должен сидеть вор.Сначала в 2017-2018 гг. бывший министр культуры и национальной политики Мордовии под видом оказания коммерческой организацией услуг питания совершил хищение 1 млн рублей. В действительности услуги не оказывались, а перечисленные денежные средства были позднее переданы тому самому министру.Позже, тоже в 2018 году, совместно со знакомым под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на двух объектах они совершили хищение более 5 млн рублей бюджетных денежных средств, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.С обвинениями бывший министр не согласился.Но сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Мордовия, при оперативном сопровождении дела республиканским УФСБ, завершили расследование. Собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая совершение обвиняемым инкриминируемых деяний. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.