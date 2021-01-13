Мы уже сообщали о том, что на водной глади реки Сура было обнаружено тело мужчины и по факту убийства ведется расследование.Появилась фотография подозреваемого с места преступления и новые подробности.В тот день приятели встретились на улице Егорова. Прогуливаясь вдоль Суры, распивали спиртное. Все, может быть, и закончилось так чинно и благородно, но речь зашла о рыбалке. Хуже того, мужчина назвал своего собутыльника плохим рыбаком. Такое оскорбление подкрепил нецензурными словами и ударом рукой по лицу.В ответ получил несколько ударов ножом в область шеи. Увидев, что знакомый не подает признаков жизни, выигравший спор оставил оппонента около воды, предварительно сняв с него сапоги и прихватив их с собой.