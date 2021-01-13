Переменчивая погода от морозной до явной оттепели, издержки в теплоизоляции чердачных помещений домов способствуют образованию сосулек, несущих серьезную угрозу, даже не набрав гигантских размеров.Управляющие компании Пензы организовали во вторник, 12 января 2021 года, с привлечением автовышек, удаление сосулек с домов на целом ряде улиц города.Жителям Пензы напоминают, что при обнаружении висящих на крыше дома сосулек, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны в кратчайшие сроки отреагировать на сообщение.В круглосуточном режиме действует и единая дежурная диспетчерская служба города Пензы (телефоны 05 и 63-10-05). Помимо вопросов содержания городских территорий, операторам можно сообщить о любых происшествиях и чрезвычайных ситуациях.