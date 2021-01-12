В Пензе продолжается расследование по факту смерти 44-летнего мужчины. Тело погибшего с колото-резаными ранами в районе шеи было найдено в Суре 19 декабря.Следствию удалось установить причастность к случившемуся жителя Пензы 1959 года рождения. В конце ноября он и его знакомый распивали спиртное на берегу реки. В какой-то момент разговор принял неприятную тональность: оба мужчины увлекались рыбалкой, но 44-летний пензенец раскритиковал умения своего собеседника. Словесная перебранка закончилась ударом по лицу старшего участника конфликта. Тот обиды не стерпел и вытащил из кармана куртки нож, нанеся несколько ударов знакомому. Когда понял, что приятель мертв, пензенец скрылся с места, выбросив нож в реку.61-летний житель Пензы задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.