В Саранске устанавливается личность подозреваемого в краже из спортивного магазина, расположенного в торговом центре на улице Гагарина, 99А. По данным полиции, 9 января этот мужчина прихватил из торгового зала куртку стоимостью 15 с половиной тысяч рублей и вышел, не заплатив.Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет в белую куртку, черные спортивные штаны, белые кроссовки, бордовую шапку. При себе имел белый пакет.Если вам что-то известно о местонахождении этого мужчины, сообщите эту информацию по телефонам 8(8342) 29-77-88 или 102.