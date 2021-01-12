Около 10 утра 17 октября 2019 года Владимир Белоглазов ушел из своего дома по улице А. Галяшина в с. Сергиевск Сергиевского района Самарской области в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.По факту безвестного исчезновения третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Приметы разыскиваемого: на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 185-190 см, волосы русые с сединой, короткие, глаза серо-голубые. Был одет в армейский бушлат, брюки камуфляжные, берцы чёрные.Следственные органы просят граждан, обладающих информацией о местонахождении Владимира Белоглазова или обстоятельствах его безвестного исчезновения, сообщить по телефонам 8(846)339-12-15, 8-927-692-43-12.