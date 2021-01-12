Завершается процедура согласования с Роспотребнадзором организации мест купания на Крещение. Соответствующее поручение глава администрации го Саранск Петр Тултаев дал директору КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрию Дергунову.«В этом году при посещении мест купания всем необходимо соблюдать санитарные нормы, и в первую очередь придерживаться социальной дистанции, необходимо также организовать дежурство сотрудников администрации Саранска в местах купания», - отметил Петр Тултаев.