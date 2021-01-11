Как водится, отмечать праздник мужчина и женщина начали в квартире по улице Ульяновской вечером 31 декабря. В ночь на 1 января пошли в гости к соседу. Знать бы, чем это все закончится, лучше бы обойтись без визитов. В комнате соседа между сожителями и произошел конфликт.Для выяснения отношений вышли на общую кухню. Там мужчина несколько раз ударил женщину руками и ногами по голове и телу. А потом, уже в своей жилой комнате, несколько раз ударил еще.О том, что женщина не подает признаков жизни, кавалер понял лишь, проснувшись утром 1 января 2021 года. Обратился за помощью к соседям, потом вызвал «скорую». Судебно-медицинской экспертизой установлено, что женщина скончалась на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.По факту насильственной смерти женщины 1977 года рождения следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело.32-летний житель Пензы заключен под стражу.В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.